المحبة والاقتراب من الطفل.. أبرز نصائح غادة عبد الرحيم في ورشة "سوبر مامي"

استضاف جناح مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، اليوم الاثنين، ورشة تفاعلية مع الجمهور بعنوان "سوبر مامي" التي قدمتها الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، مؤلفة كتاب "سوبر مامي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك في إطار فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



وقدمت غادة عبد الرحيم في الورشة عددا من النصائح للأمهات من أجل تنشئة سليمة لأبنائهن، والتي تناولت الكثير منها بالتفصيل في "سوبر مامي".

ففي الكتاب، تعيد غادة عبد الرحيم تقديم منهج التربية الحديثة للأطفال في شكل "روشتات نفسية" للأمهات مكتوبة بصياغة تناسب جميع المستويات، وبأسلوب علمي مدعوم بصورة تعبيرية ونماذج علمية، تضع أقدام الأمهات على الطريق الصحيح لخلق جيل قوي وواعي.



وجاءت فكرة الكتاب من التجربة الشخصية لمؤلفته، فهي أم لثلاثة أطفال من الذكور، أنجبت أولهم وهي لا تزال شابة في سن العشرين، ما جعلها أمام تحد كبير، بين كونها في مقتبل العمر تحمل آمالا عملية وطموحات أكاديمية، وبين كونها أصبحت أمًا ولديها مسئوليات كبيرة. مع هذا، قررت القيام بالدورين معا.



وأكدت غادة عبد الرحيم أن الآباء والأمهات عليهم التدخل عند وجود أية أخطار تحاط بالابناء موضحة أن هذا التدخل يتم بالتحدث معهم وتوعيتهم بأن الحياة تجارب وأن الإنسان سيقابل صعوبات.



وخلال الورشة أشارت غادة في حديثها مع الأمهات من الحضور، إلى العديد من النصائح حول كيفية معاملة الأبناء الذين لديهم فرط حركة كبير، وأن هذه الطاقة لابد من استغلالها في مهام وأنشطة كثيرة، مثل ممارسة الرياضه كالسباحة أو أية أنشطة متنوعة أخرى، موضحة أن أفضل أشكال التربية هو "تسييد الحب بين الآباء والأبناء بدلا من الكراهية والعقاب".



وأوضحت مؤلفة "سوبر مامي" للحاضرات أنه لابد أن نفصل بين تربية الأبناء وبين الضغوط التي يواجهها الآباء والأمهات في الحياة ولابد من تعليم الأبناء الاعتماد على النفس وتكوين شخصية مستقلة.

وقالت: "إذا علمنا الأبناء السماع للآخرين والإنصات حتى نتجنب عناد الأبناء ولا تكون التربية بالأمر المباشر وتعليمه أن يكون قائد في الحياة له وجهة نظر مستقلة".



كما أشارت إلى أهمية أن يكون للأب دور كبير في تربية الأبناء، وألا تكون الأم وحدها هي محتملة المسئولية في كل شيء.

وتابعت غادة عبد الرحيم: "هناك أمور يخشي الابن التحدث فيها مع الآباء، لذلك لابد أن نخلق للطفل مساحة من الراحة للتحدث بأريحية معه، ولمعرفة ما يفكر فيه الأبناء حتى نتجنب أي عقبات"؛ مؤكدة أنه "يجب أن نعطيهم مساحة كافية للأخطاء أيضا حتى يتعلموا من الأخطاء، فبدون أخطاء لن يتعلم الأبناء"، كما يجب علينا كآباء أن نعطي لأطفالنا مساحة كبيرة لإبداء آرائهم في كل شيء دون خوف" فهذه ابسط الحقوق التي يحتاجها الطفل في بداية عمره"، حسب قولها.



وفي ختام الورشة التفاعلية، أعربت مؤلفة كتاب "سوبر مامي" عن سعادتها بتواجدها وسط الأمهات والأطفال من زوار المعرض، مشيرة إلى أن الحديث المفتوح والمباشر يسهم كثيرا في تبادل الآراء ومعرفة وجهات النظر، كما أتاح لها معرفة رؤى الحضور حول التربية، والإجابة على استفساراتهم بشكل مباشر.

