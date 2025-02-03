ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 03/فبراير/2025 - 04:58 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، مسجلًا زيادة تتراوح بين 11 و14 قرشًا في تسعة بنوك، بينما حافظ بنك التعمير والإسكان على استقرار سعر الصرف مقارنة بمستويات أمس الأحد، وفقًا للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

أعلى سعر للدولار في البنوك

جاء البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك HSBC في مقدمة البنوك التي سجلت أعلى سعر شراء، عند 50.32 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 50.42 جنيه في نفس البنوك، مما يعكس تحركات طفيفة في الأسعار.

أقل سعر للدولار اليوم

من ناحية أخرى، سجل بنك التنمية الصناعية وبنك التعمير والإسكان أقل الأسعار، حيث بلغ سعر الشراء 50.19 جنيه و50.17 جنيه على التوالي، بينما استقر سعر البيع عند 50.29 و50.27 جنيه.

سعر الدولار في بنوك أخرى بارزة

كما سجل كل من بنك قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي أسعارًا مماثلة تقريبًا، حيث بلغ سعر الشراء 50.31 – 50.32 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 50.41 – 50.42 جنيه.

أما البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقرت أسعار الصرف عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.