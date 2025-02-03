إقبال كبير على سوق اليوم الواحد في بني مزار بالمنيا

شهد سوق اليوم الواحد بمدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات بنسب تزيد على الـ30% للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بمشاركة مجموعة من العارضين .

ويعمل السوق من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ويعمل يومي الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب توفير سيارات محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات.

وافتتحت محافظة المنيا السوق بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن مبادرة “بداية” لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ، وذلك استكمالاً لسلسلة افتتاحات "أسواق اليوم الواحد" بجميع مراكز المحافظة .

ويأتي السوق ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مشيرا إلى أن السوق يسهم في نقل الباعة الجائلين من الأرصفة والأسواق العشوائية إلى أماكن منظمة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم بإقامة هذا السوق الذي وفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية، لحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي ، وأشادوا بجولات المحافظ الميدانية في جميع القطاعات بمركز بني مزار.

