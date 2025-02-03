بثلاثية.. الجونة يتخطى تيم إف سي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

فاز فريق الجونة على فريق تيم إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على استاد خالد بشارة في دور ال ١٦ في بطولة كأس مصر .

وسعى فريق الجونة الي تسديد عدد من الأهداف في الشوط الأول إلا وإن جميع محاولاته باءت بالفشل لينتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح أكيم فافور في تسجيل هدف التقدم للجونة في الدقيقة 62، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل رضا صلاح الهدف الثانية للجونة ليسجل بعدها عمر ضياء لاعب تيم إف سي هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وحاول تيم إف سي تسديد هدف التعادل، لكن قام محمود عباس الوافد الجديد للجونة بتسديد الهدف الثالث لصالح الجونة؛ ليتأهل الجونة للدور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد سيراميكا كليوباترا وإنبي.