جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق صفحة المباراة الماضية والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأكد جروس للاعبين ضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة، وشدد على ثقته في الجميع من أجل العودة لمسيرة الانتصارات خلال المباريات المقبلة..

وفي نهاية الجلسة حرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية التي سيتم التدريب عليها خلال الفترة الحالية استعداداً لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.