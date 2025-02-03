وزير التموين يفتتح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان لدعم التجارة الداخلية

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ويقع السوق الحضاري على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، كما يوفر السوق منافذ لبيع الملابس والأحذية، مما يجعله وجهة شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد الوزير خلال الافتتاح أن السوق الحضاري يهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة امنة ومنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأشار إلى أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

كما أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

ويعد افتتاح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية.