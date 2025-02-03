أشرف بن شرقي يبدأ برنامج تأهيله في الأهلي

بدأ أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.
وأكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق أن الجهاز الطبي أن اللاعب سوف يستمر في تنفيذ البرنامج التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.
كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق قد أكد أن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لم يشارك في التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على جاهزيته.