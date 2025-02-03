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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف بن شرقي يبدأ برنامج تأهيله في الأهلي

بن شرقي
بن شرقي
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بدأ أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه ‏للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة‎.‎

وأكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق أن الجهاز الطبي أن اللاعب سوف يستمر في تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.‏

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق قد أكد أن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لم يشارك في ‏التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على ‏جاهزيته.‏


 

الأهلى اشرف بن شرقى النادي الاهلي بن شرقي التدريبات الجماعية