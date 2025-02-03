محمد صبحي يروي موقف جمعه مع أم كلثوم: قالتلي أنا هغنيلك

روى الفنان محمد صبحي موقفا جمعه مع كوكب الشرق “أم كلثوم” حرصًا على إحياء ذكرى وفاتها الـ 50، قائلًا: “وأنا في الثانوية كنت بشتغل في شباك التذاكر، وكنت بأخد جنيه في اليوم، وكنت بقعد شهر كامل أحجز عشان أحضر حفلات أم كلثوم اللي كانت أول خميس من كل شهر، كنت أجمع 30 جنيه في الشهر، وكان المبلغ ده بيكفيني سنة”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان المذاع عبر قناة “صدى البلد”: “تمكنت أخيرًا من شراء تذكرة في الصف الأول لحفل أم كلثوم مقابل 3 جنيهات، لكني فوجئت بطلب غير متوقع من إدارة الحفل، جالي صاحب الجمعية اللي كنت بشتغل فيها، وقالي مفيش كراسي فاضية في أول صف؟ قلتله مفيش، قالي طيب الست أم كلثوم محتاجة كرسي لضيف جاي من برة، فقلتله طيب هنعمل إيه؟ هانقوم الناس؟! فقالي طب ما أنت اشتريت تذكرة، هاتها فرفضت”.

وتابع محمد صبحي: “لكن أصريت على حقي في حضور الحفل رغم محاولات الضغط، حتى وصل الأمر إلى أم كلثوم نفسها، دخلت عندها، وبمجرد ما شافتني قالت لصاحب الجمعية إيه ده ده عيل، فابتسمت، وقالتلي أنت شاري تذكرة عشان تتفرج عليا؟ طيب لو قلتلك أنا محتجاها عشان ضيف؟ فرديت عليها وقولتلها هقول لحضرتك إني مصري ومن حقي أحضر الحفلة”.

وأوضح: “بصت لصاحب الجمعية وقالتله ده صعب أوي، وقامت من مكانها، وخدتني من إيدي على كواليس المسرح، وحطتلي كرسي جنب الستارة، وقالتلي وأنا هغنيلك انت كنت هعيط من الفرحة، وبعد ما حضرت الحفلة ندهتلي في الأوضة واديتني ظرف، فتحت الظرف لاقيت فيه 50 جنيه، مع إن الناس كانت بتقول عليها بخيلة”.

ذكرى رحيل أم كلثوم الـ 50.. قصة الأمس واليوم والغد

تحل علينا ذكرى رحيل كوكب الشرق "أم كلثوم" الـ 50، حيث إنها تعد الاختيار الأول والأوحد لجميع حكام مصر على مر العصور وجميع الفئات العمرية، وكأن القدر كتب الخلود لصوت أم كلثوم، عندما نستيقظ من النوم نبحث عن أغنية "يا صباح الخير ياللي معانا"، وعندما يبدأ العشاق في مناداة من يحبونهم نبدأ في البحث عن "سيرة الحب، أمل حياتي، الف ليلة وليلة، الأطلال" وغيرها.