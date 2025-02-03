تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة بتروجت

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بتروجت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.
اكتفى مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد عقب مباراة مودرن سبورت، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات بدنية متنوعة.
كان الفريق قد حقق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.