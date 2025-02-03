كولر: موديست كان مفيدا للأهلي في الكرات الهوائية

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن انتوني موديست مهاجم الفريق السابق كان مفيدًا للفريق في المباريات التي لعبها.

وقال المدير الفني السويسري في تصريحات لصحيفة “كيكر” الألمانية، إن معظم الفرق التي يواجهها الأهلي في مصر وإفريقيا تدافع بتسعة أو عشرة لاعبين داخل منطقة الجزاء، لذا من الجيد امتلاك لاعب قوي في الكرات الهوائية مثل أنتوني موديست.

وشدد مارسيل كولر على أن موديست كان مفيدًا للنادي الأهلي أيضًا في الدفاع أثناء الكرات الثابتة، بشكل عام، ساعد الفريق بشكل احترافي كبير.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.



