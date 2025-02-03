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الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
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شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين 3 فبراير 2025، استقرارا نسبيا في معظم البنوك المصرية. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 50.16 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

وفيما يلي قائمة بأحدث أسعار الدولار في بعض البنوك المحلية:

البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.21 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

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