محافظ الشرقية يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام. جاء ذلك خلال متابعته سير انتظام إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة بلبيس طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي والطلبات المقدمة من المواطنين والنماذج المحررة وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة وإستخراج شهادة البيانات مؤكداً على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.

شدد المحافظ على العاملين بالمركز التكنولوجي بضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة باستمرار متابعة هذا الملف الحيوي والهام لسرعة الانتهاء منه وتحقيق نسب انجاز عالية مؤكدا أن المحافظة بأجهزتها المختلفة تبذل قصاري جهدها لتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للحفاظ علي المال العام وطبقاً للقانون.

وفي نهاية الزيارة حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهاً بحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين.