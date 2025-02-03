كولر: نعاني من الإجهاد البدني بسبب السفر إلى دول إفريقيا

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن رحلته مع المارد الأحمر مليئة بالإثارة، وهي مختلفة تمامًا عن أوروبا، ولا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال، فخلال العامين والنصف الماضيين، نجح في اكتساب خبرات جديدة.

وأضاف كولر في تصريحات أبرزتها صحيفة “كيكر” الألمانية، أنه مشغول بكرة القدم يوميًا وحتى اللاعبون يكونون سعداء عندما يحصلون على يوم راحة، منذ أسبوعين أو ثلاثة، لعب الأهلي مباراة في دوري أبطال إفريقيا في جنوب أفريقيا، واستغرقت رحلة الطيران نحو 14 ساعة، هذا أمر لا يمكن تصوره في أوروبا.

وأضاف المدرب السويسري: "هناك إجهاد بدني هائل، لا نسافر هنا في درجة رجال الأعمال بمقاعد واسعة توفر الراحة، بل نستلقي على المقاعد ونحاول النوم بأي طريقة ممكنة، لكن اللاعبين معتادون على ذلك، ويتقبلونه، لذلك، كمدرب، عليك أن تكون متفهمًا إذا شعروا بالتعب أحيانًا أو واجهوا بعض الآلام العضلية.



