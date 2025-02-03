أونروا: إسرائيل دمرت مساحات واسعة من مخيم جنين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، أن الاحتلال دمر مساحات واسعة من مخيم جنين بشكل كامل بسلسلة من التفجيرات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافت أونروا: "سكان مخيم جنين واجهوا شهرين من العنف المتواصل والمتصاعد جراء العمليات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تهجير الآلاف من سكان مخيم جنين قسرا وإغلاق 13 مدرسة في شمالي الضفة الغربية".

وذكرت، أنّ خدمات الوكالة انقطعت داخل مخيم جنين منذ أشهر وتوقفت بشكل كامل في أوائل ديسمبر الماضي، مشيرةً، إلى أنّها لم تتلقَ أي تحذير مسبق بشأن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما عرض حياة المدنيين للخطر.