خبير: نتنياهو عمل على استرضاء سموتريش بفتح خطته لاحتلال وضم الضفة الغربية

قال اللواء سمير عباهرة، الخبير الاستراتيجي، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها إسرائيل أظهرت وجود فشل كامل في المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، موضحا أنّ هناك بعض الاتهامات التي وُجّهت إلى بعض القطاعات داخل الأجهزة الأمنية، حيث أصبح كل طرف يحمّل الآخر المسؤولية.

وأضاف عباهرة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى اتهامات وجهها الأمن الإسرائيلي، مفادها أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوجود تحركات في غزة، إلا أنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد.

وتابع: "هناك أيضاً خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نشب خلاف بين اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وواصل: "ما يحدث في الضفة الغربية مرتبط بشكل مباشر بما يحدث في غزة، وخاصة بعد وقف إطلاق النار، حيث كان هناك قرار من سموتريش بالاستقالة، باعتبار أن اتفاق الهدنة أفشل مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يتمكن من القضاء على حماس، وبالتالي، سعى نتنياهو لاسترضاء سموتريش من خلال فتح خطته التي تقضي باحتلال وضم الضفة الغربية".