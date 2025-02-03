أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. عيار 21 يتجاوز 3900 جنيها بتعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات اليوم الاثنين، رغم التذبذب والتراجع الذي شهده سعر أونصة الذهب العالمي. ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

وجاء سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً، تداولات اليوم عند مستوى 3910 جنيه للجرام، واستمر التداول عند نفس المستوى.

ويذكر أن الذهب تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق تداولات الأمس عند 3900 جنيه للجرام بعدما افتتح جلسة الأمس عند 3910 جنيه للجرام.

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم نتيجة لزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بعدما شهدت الأيام الماضية فترة من الاستقرار.

هذا الارتفاع يأتي على الرغم من تراجع سعر الذهب العالمي في بداية أسبوع التداول،

حيث شهد سوق الذهب في مصر زيادة في المعروض نتيجة توجه المواطنين إلى بيع الذهب لتوفير السيولة النقدية لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع سعر الذهب.

ويذكر أن الذهب لم يستفد من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات البنوك التي بدأت منذ بداية العام.

كما تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الاثنين جاء بسبب قوة الدولار الأمريكي بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين، مما زاد من التوقعات بارتفاع التضخم وتقلص فرص خفض الفائدة الأمريكية.

أما سعر الذهب العالمي يتذبذب حول مستوى 2800 دولار للأونصة، بعدما تراجع من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي عند 2817 دولار للأونصة. ومع ذلك، استطاع الذهب تقليص خسائره خلال جلسة اليوم مما يدل على قوة القاعدة السعرية تحت مستوى 2800 دولار للأونصة.

وسعر الذهب المحلي عيار 21 حرية أكثر في الحركة فوق مستوى 3900 جنيه للجرام بعد أن تمكن من اختراقه. لكن يظل الزخم الصاعد ضعيف حالياً، ومع استمرار التداولات فوق هذا المستوى.

بهذا الصدد، يتوقع أن تؤثر حركة الذهب العالمية هذا الأسبوع مباشرة على حركة الذهب المحلي، خاصة مع التغيرات في سعر صرف الدولار.