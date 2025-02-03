معامل الورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة بإدارة الأسلحة والذخيرة تحصل على "الأيزو".. صور

حصلت المعامل المرجعية والطبية بالورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة على شهادة الاعتماد الدولية "الأيزو" ( ISO / IEC 17025 : 2017 ) من المجلس الوطني للاعتماد ( EGAC )، وذلك بعد استيفائها لكافة الشروط والمعايير اللازمة للحصول على تلك الشهادة، وتعد بذلك المعامل الطبية المرجعية بالورشة هى الأولى فى مصر والشرق الأوسط المُعتمدة فى هذا المجال.

يأتي ذلك استمراراً للدعم الذى توليه القوات المسلحة لتطوير كافة الوحدات التخصصية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات القياسية العالمية بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار.

وخلال مراسم تسليم الشهادة ألقى اللواء أ ح / مصطفى محمد القويسنى مدير الأسلحة والذخيرة، كلمة أكد فيها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإدارة ووحداتها التابعة لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات والحفاظ على الكفاءة الفنية والتطوير المستمر لمعدات القياس والمعايرة استناداً على الأُسس العلمية المدروسة بما يدعم تنفيذ كافة أعمال القياس والمعايرة للقطاعين العسكرى والمدنى على النحو الأمثل.

كما ألقى المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى بالمجلس الوطنى للاعتماد ( EGAC )، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للقوات المسلحة ودورها فى مواكبة التطوير المستمر بمنظومة التأمين الفنى وإتباع أحدث معايير الجودة العالمية فى مختلف التخصصات.

حضر المراسم عدد من ضباط الأسلحة والذخيرة وممثلى المجلس الوطنى للاعتماد ( EGAC ) .