"تيدروس أدهانوم" يفند ادعاءات "ترامب": نقول "لا" للدول المعارضة لمهمتنا في دعم الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال الدورة 156 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أنه يأسف لما بدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين، حيث وقع "ترامب" على مرسوما تنفيذيا أعلن فيه عن نيته انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلًا : "إننا نأسف لهذا القرار، ونأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر فيه."

مرحبًا بالحوار البناء للحفاظ على العلاقة التاريخية وتعزيزها بين منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة التي ساعدت في تحقيق تأثيرات كبيرة مثل القضاء على الجدري وغيرها من الأمراض.

بطء القرارات العاجلة

وفند "تيدروس أدهانوم" الأسباب التي تضمنها قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية. حيث يأتى أولى الأسباب حسب التقرير إن منظمة الصحة العالمية "فشلت في اعتماد الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل".

وأوضح " أدهانوم" أن منظمة الصحة العالمية، نفذت على مدى السنوات السبع الماضية، وتحت إشراف وحوكمة الدول الأعضاء، أعمق الإصلاحات وأوسعها نطاقاً في تاريخ المنظمة، كما أثر التحول في منظمة الصحة العالمية على كل جزء من عملنا: استراتيجيتنا، ونموذج التشغيل، والعمليات، والشراكات، والتمويل، والقوى العاملة والثقافة.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية : " لقد اتخذنا أيضًا إجراءات بشأن توصيات فريق عمل الدول الأعضاء في Agile؛ لقد قمنا بتنفيذ 85 إصلاحاً من أصل 97 إصلاحاً مقترحاً في خطة تنفيذ الإصلاح التي وضعتها الأمانة العامة؛ ونحن نعمل على تنفيذ توصيات مجموعة العمل من أجل النتائج، التي يقودها ممثلو منظمة الصحة العالمية، لتعزيز مكاتبنا في البلدان."

ورحب بالاقتراحات من الولايات المتحدة وجميع الدول الأعضاء حول كيفية خدمتكم وشعوب العالم بشكل أفضل. لذا، على الرغم من أننا نقوم بالكثير من الإصلاحات، إلا أننا نرحب بالإضافات.

نفقات ودعم باهظ

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن قرار الانسحاب تضمن أن المنظمة "تطلب من الولايات المتحدة دفع مبالغ باهظة بشكل غير عادل، لا تتناسب مع ما تساهم به الدول الأخرى". موضحًا أن الدول الأعضاء تتفهم كيفية حساب الاشتراكات المقررة، وتعلمون أن بعض البلدان تختار تقديم مساهمات طوعية أعلى من غيرها.

وأوضح أن معالجة الخلل بين المساهمات المقررة والطوعية، والحد من اعتماد منظمة الصحة العالمية المفرط على حفنة من المانحين التقليديين، كان أحد المجالات الرئيسية في عملية التحول التي قمنا بها. فعندما بدأنا عملية التحول، تم تحديد الاعتماد على عدد قليل من المانحين التقليديين باعتباره خطراً. وقد قررنا منذ ذلك الحين، قبل سبع سنوات، توسيع قاعدة المانحين.

وأشار إلى أن في الأسبوع الماضي أوصت لجنة الميزانية في مجلس النواب بزيادة الاشتراكات المقررة بنسبة 20%، ونحن نطلب من هذا المجلس تأييد هذه التوصية، بما يعمل على المدى الطويل على تقليل عبء التمويل على المانحين التقليديين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كورونا وسوء التعامل الدولي للجائحة

وحول "سوء تعامل منظمة الصحة العالمية المزعوم مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية العالمية الأخرى". أوضح "أدهانوم" أن الأسبوع الماضي شهد مرور خمس سنوات منذ أن أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق الدولي، وأن منظمة الصحة العالمية عملت منذ اللحظة الأولى التي التقطت فيها الإشارات الأولى لـ "الالتهاب الرئوي الفيروسي" في ووهان.

حيث طلبت الصحة العالمية المزيد من المعلومات، وقمنا بتنشيط نظام إدارة الحوادث الطارئة لدينا، ونبهنا العالم، واجتمعنا بخبراء عالميين، ونشرنا إرشادات شاملة للدول حول كيفية حماية سكانها وأنظمتها الصحية، كل ذلك قبل الإبلاغ عن أول حالة وفاة من هذا المرض الجديد في الصين في 11 يناير 2020.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، ستكون هناك تحديات ونقاط ضعف، وكانت هناك مراجعات مستقلة متعددة للاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19، مع أكثر من 300 توصية لمعالجة التحديات أو نقاط الضعف.

واستجابة لهذه التوصيات، اتخذت منظمة الصحة العالمية ودولنا الأعضاء العديد من الخطوات لتعزيز الأمن الصحي العالمي: صندوق الأوبئة؛ ومركز منظمة الصحة العالمية للاستخبارات المتعلقة بالأوبئة والأوبئة؛ ومركز نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال؛ ومركز التدريب العالمي للتصنيع البيولوجي؛ وفيلق الطوارئ الصحية العالمي؛ وشبكة التدابير الطبية المؤقتة، وغير ذلك الكثير. وعلى هذا فقد تم تأسيس كل هذا على أساس الدروس المستفادة.

الاستقلال السياسي للصحة العالمية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية " تيدروس أدهانوم" أن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن منظمة الصحة العالمية "غير قادرة على إثبات استقلالها عن النفوذ السياسي غير المناسب" للدول الأعضاء.

وشدد "أدهانوم" أن منظمة الصحة العالمية باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإنها منظمة الصحة العالمية محايدة وتوجد لخدمة جميع البلدان وجميع الشعوب.

وكشف " تيدروس أدهانوم" أن الدول الأعضاء تطلب الكثير من الأشياء، ونحن نحاول دائمًا المساعدة بقدر ما نستطيع، ولكن عندما لا يكون ما يطلبونه مدعومًا بأدلة علمية، أو يتعارض مع مهمتنا في دعم الصحة العالمية، فإننا نقول لهم لا بكل أدب. وقد رأيتموني أفعل ذلك مرات عديدة."

وأكد أن الدول الأعضاء، تعلم جيدًا أن هذا ما فعلناه في عدة مناسبات لبلدان من جميع مستويات الدخل، وفي جميع المناطق.