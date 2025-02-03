رئيس جامعة دمياط يؤدي واجب العزاء في وفاة والد أسقف دمياط

أدى االدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط واجب العزاء اليوم الاثنين ٣ فبراير ٢٠٢٥ ، إلى "الأنبا ماركوس" أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، وذلك عقب وفاة والده. جاءت مراسم العزاء في كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، حيث شارك رئيس الجامعة في تقديم التعازي نيابة عن أسرة الجامعة، مؤكدًا وقوفهم إلى جانب الأنبا ماركوس في هذه الفترة العصيبة ، وذلك بحضور معالي اللواء خالد عجيز رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ، والسيد الرائد أحمد بسيوني عضو هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ،والقمص صرابامون متري وكيل مطرانية دمياط ، والقمص مرقس محروس سكرتير المطرانية ، والآباء كهنة الكنسية.

وأعرب الدكتور حمدان ربيع عن خالص تعازيه قائلًا: «نتشارك مع نيافة الأسقف في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى أن يُلهم أسرته الصبر والسلوان» ، من جانبه، قدَّر الأنبا ماركوس هذه البادرة، مشيدًا بدور الجامعة في توطيد أواصر التعاون مع مختلف مؤسسات المحافظة.