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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هدى المفتي بمظهر جديد في "٨٠ باكو" خلال رمضان المقبل

هدى المفتي
هدى المفتي
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نشرت النجمة هدى المفتي، مؤخراً البوستر الشخصي لها من مسلسل ٨٠ باكو، على السوشال ميديا بمظهر جديد بشعر أصفر مصبوغ وجاكيت بنقوش وألوان زاهية.

وعلى حسابها الرسمي أتبعت هدى الصورة بجملة كتبت فيها "بسم الله.. مسلسل ٨٠ باكو رمضان ٢٠٢٥".

مسلسل ٨٠ باكو تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر منافسته في السباق الرمضاني الجديد ٢٠٢٥.
المسلسل من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم مقسوم، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة البحث عن علا الذي عُرض مؤخراً على نتفلكس وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة.
٨٠ باكو بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي.

أحدث أعمال هدى المفتي مسلسل مطعم الحبايب مع أحمد مالك، وكان المسلسل قد تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على شاهد مع بداية عرضه في أكتوبر الماضي.

هدى المفتى ٨٠ باكو رمضان ٢٠٢٥ كوثر يونس