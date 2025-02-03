أمين عام مدارس سنودس النيل الإنجيلي يكرّم متدربة ألمانية ضمن خطة تبادل الخبرات

كرّم اليوم الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي المتدربة Hannah Lucia Brügge من الكنيسة الإنجيلية ببرلين – ألمانيا، وذلك تقديرًا لفترة تدريبها بإحدى المدارس بالقطامية، التابعة للأمانة العامة، والتي كان لها أثر إيجابي على طلاب المدرسة.

ويأتي هذا التدريب في إطار التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي والكنيسة الإنجيلية ببرلين، حيث أتيحت للطلاب بمدارس السنودس فرصة التفاعل والتعلم تحت إشراف متدربة ألمانية، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم في اللغة الألمانية، خاصة في مجال الصوتيات والنطق الصحيح، إلى جانب التعرف على ثقافة جديدة أثرت تجربتهم التعليمية.

وخلال التكريم، أكد الأمين العام أهمية هذا التعاون في دعم جودة التعليم من خلال تبادل الخبرات والانفتاح على الثقافات المختلفة، مشيرًا إلى حرص مدارس سنودس النيل الإنجيلي على توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المعايير العالمية وتسهم في تأهيل الطلاب أكاديميًا وثقافيًا.