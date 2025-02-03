الداخلية تضبط المتهمين بفيديو مشاجرة الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه) ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وتبين قيامهم بإرتكابها إثر خلافات بين أحدهم و(مالك المنزل المُشار إليه ، ونجليه و2 آخرين) لسابقة تعديهم على نجل أحدهم وإحداث إصابته، قاموا على إثرها بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على المنزل "محل الواقعة".. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

