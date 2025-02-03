لجنة مراجعة أعمال الرصف بسوهاج تبدأ أعمالها بشوارع مدينة ناصر

بدأت لجنة مختصة أعمالها لفحص ومراجعة جودة أعمال الرصف في شارع مديرية التنظيم والإدارة، ومنطقة مجمع المقاهي، وشارع خلف المستشفى الجامعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وذلك عقب الزيارة التفقدية التي أجراها مؤخرًا، والتي لاحظ خلالها تدني مستوى الرصف في بعض المواقع.

وقد تم تشكيل اللجنة بناءً على قرار المحافظ برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية ممثلين من كلية الهندسة ومديرية الطرق وإدارة الحوكمة بالمحافظة، حيث بدأت اللجنة فور تشكيلها بأخذ عينات من الأسفلت المستخدم في الرصف، وإرسالها إلى معامل كلية الهندسة لتحليل كثافتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

وكان المحافظ قد تفقد أعمال الرصف في المنطقة الأسبوع الماضي، حيث لاحظ بعض النقاط التي تتطلب تدخلاً فوريًا لتحسين الجودة، وأبدى استياءه من مستوى التنفيذ في بعض المواقع، موجهاً بتشكيل هذه اللجنة للتحقق من مطابقة الأعمال لمواصفات كراسة الشروط، كما وجه بعرض نتائج الفحص عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظ على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وإلزام الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية باتباع أفضل معايير واشتراطات الجودة فى التنفيذ .

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