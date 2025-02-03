مقتل عنصرين إجراميين شديدى الخطورة فرضا سطوتهما على الأهالى بأسوان

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة أحدهما محكوم عليه بحكمين بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد" ومطلوب ضبط الأخر فى جناية "قتل عمد" وسبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "شروع فى قتل ، سلاح نارى ، إتلاف") بفرض سطوتهما الإجرامية على الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان بإستخدام الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تتبعهما ورصد تحركاتهما وتحديد مكان إختبائهما بإحدى القرى بأسوان وتم إستهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادرا بإطلاق النيران تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مقتلهما وضُبط بحوزتهما (3 بنادق آلية – رشاش جرينوف – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "بانجو ، حشيش ، هيروين ، أفيون" – 2000 قرص مخدر).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما رصدت المتابعات الأمنية فرحة الأهالي بالقضاء على العناصر الإجرامية شديدة الخطورة .

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ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية ..