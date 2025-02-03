بأسعار مخفضة.. افتتاح سوق السلع الغذائية في دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ظهر اليوم الإثنين، معرض السلع الغذائية بالعدلية الذى أطلقه حزب الشعب الجمهورى فى إطار مبادرته "مع الناس"، وذلك بحضور محمد سامى سليمان أمين الحزب بالمحافظة، ومجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

هذا وقد تفقد "المحافظ" المعرض الذى يشمل كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والياميش بأسعار مخفضة، حيث تواصل مع العارضين، والمواطنين واطمأن على توافر السلع والمستلزمات والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم ، ووجه بتخفيض أسعار كيلو اللحم البلدى من ٣٣٠ إلى ٣٠٠ جنيه والالتزام بهذا السعر.

وأوضح محافظ دمياط أن المعرض يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق.

وأكد أن المحافظة تعمل دومًا على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير السلع بجودة عالية وبأقل من مثيلاتها بالأسواق ، معلنًا استمرار المعرض حتى نهاية شهر رمضان، نظرًا للاقبال الكبير الذى شهده فى أول أيامه ولتلبية احتياجات المواطنين.

وفى ختام الافتتاح، تسلم المحافظ درع الحزب من محمد سامى سليمان تقديرًا لدعمه هذه المبادرة.