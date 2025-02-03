"ابني بين يد القضاء".. تعليق عبدالعزيز مخيون على حبس نجله

أوضح الفنان القدير عبدالعزيز مخيون تفاصيل حبس نجله، بعد دهسه لثلاثة أشخاص بسيارته، قائلا: “إن نجله بخير والأمر أصبح بين يد القضاء الآن”.

وأضاف عبدالعزيز مخيون خلال لقائة ببرنامج “عرب وود”: “أن الحادث وقع بشكل غير متعمد، حادثة قدرية عارضة، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث أصبحت متكررة بسبب الزحام الشديد الذي تشهده الشوارع يوميًا، وشدد على احترامه الكامل للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن القضاء سيأخذ مجراه في القضية”.

تكريم عبدالعزيز مخيون في احتفالية أم كلثوم

شهد حفل ذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق، وذكرى مرور 25 عاماً علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم والذى اقيم مساء أمس بماسبيرو، تكريم الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون وسط ترحيب الحضور، لمشاركته في مسلسل أم كلثوم، وكان مسرح التليفزيون قد شهد أمس أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل.