الجونة يتعادل سلبيًا مع تيم إف سي في الشوط الأول

تعادل فريق الجونة، سلبيا بدون أهداف أمام تيم إف سي بالشوط الأول، في المباراة التي تقام ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وحاول فريق الجونة إحراز هدف على مدار الشوط، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وكان الجونة قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على القناة بهدفين نظيفين في دور الـ 32، بينما حقق تيم إف سي مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق الاتحاد السكندري من البطولة بعد الفوز عليه بنفس النتيجة في الدور السابق.

وكان قد خسر الجونة أمام حرس الحدود في آخر مباراة له بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ويدير اللقاء محمود بسيوني حكما ،ويعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد فاروق بينما يتواجد إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.