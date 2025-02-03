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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجونة يتعادل سلبيًا مع تيم إف سي في الشوط الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعادل فريق  الجونة، سلبيا بدون أهداف أمام تيم إف سي بالشوط الأول، في المباراة التي تقام  ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وحاول فريق الجونة إحراز هدف على مدار الشوط، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وكان الجونة قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على القناة بهدفين نظيفين في دور الـ 32، بينما حقق تيم إف سي مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق الاتحاد السكندري من البطولة بعد الفوز عليه بنفس النتيجة في الدور السابق.

وكان قد خسر  الجونة أمام حرس الحدود في آخر مباراة له بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز.

ويدير اللقاء محمود بسيوني حكما ،ويعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد فاروق بينما يتواجد إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

الجونة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بطولة كاس مصر