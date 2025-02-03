محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.92%

اعتمد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا 550 طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 81.92 %.

وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلي إن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية قد بلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 98.12 % من إجمالي 4891 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 30 طالب، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100 % من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

وقد قدم محافظ الغربية التهنئة، لوكيل الوزارة، لحسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، متمنيا النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.