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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.92%

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة
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اعتمد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا 550 طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 81.92 %.
وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلي إن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية قد بلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 98.12 % من إجمالي 4891 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 30 طالب، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100 % من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

وقد قدم محافظ الغربية التهنئة، لوكيل الوزارة، لحسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، متمنيا النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.

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