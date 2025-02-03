اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.5%

اعتمدت محافظة المنيا اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 76.5%، وذلك بحضور صابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

من جانبه، قال صابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 116802 طالب حضر منهم 112833 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 86348 طالبًا، بنسبة نجاح 76.5%.

واعرب عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الأول.