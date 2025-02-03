بالفيديو.. النازحون بقطاع غزة يعانون من عدم توافر مياه صالحة للشرب

قال يوسف أبو كويك، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن كل القطاعات الخدمية والإنسانية في قطاع غزة منهارة بصورة كبيرة.

وأكد يوسف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية بجولة المراسلين، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن معظم النازحين من جنوب غزة مكثوا في منازل أقاربهم أو منازل للإيجار في وسط مدينة غزة، ويمكن القول أن أسعار الإيجارات لمنازل مدينة غزة أصبحت تفوق قدرة الكثيرين من النازحين.

وأضاف في حديثه، أن هناك أزمة كبيرة تواجه سكان قطاع غزة حاليًا وهو عدم توفر المياه الصالحة للشرب، حيث يضطر المواطن الفلسطيني السير على الأقدام لمسافة كيلو متر من أجل الحصول على قطرة مياة واحدة تروي عطش صغارة في غرب ووسط غزة.

وأشار إلى أن شمال غزة مدمر بصورة كبيرة، وبالتالي الكثافة السكانية أصبحت متمركزة الآن في مدينة غزة وغربها.