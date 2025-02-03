محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد وتغطية جزء من مصرف بلبيس العمومي

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف علي الخدمات المؤداه للمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد وتغطية جزء من مصرف بلبيس العمومي بطول 115متر طولي وبتكلفة 100 مليون جنيه للمساهمة في تحسين تدفق مياه الصرف وزيادة معدلات التصرف به.

وقدم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالمصرف وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء الخوازيق الساندة وتنفيذ ما يقرب من 70 % من أعمال المرحلة الأولى من الأساسات وجزء من السقف بجانب تنفيذ 60 % من الخوازيق الأساسية العاملة في منتصف المجري المائي وجزء خرساني بطول 26 متر وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات الفنية المحددة في العمل والإنتهاء من المشروع طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودفع عجلة العمل بها لدخولها الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

ورافق المحافظ في الجولة محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.