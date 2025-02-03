محافظ دمياط يستقبل مساعد وزير الخارجية

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، السفير احمد فوزى الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية للمواطنين ووفد الوزارة الذى يضم هيثم ابو طالب مدير مكاتب التصديقات ومحمد رافع الإدارة الهندسية ومحمد بدر الملحق الادارى وبلال مصطفى بإدارة الامن بالوزارة .

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والنائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

وناقش المحافظ والسفير أحمد الشريف آليات فتح مكتب للتصديقات بدمياط، ودراسة المقترحات المطروحة لفتح المكاتب بمقر الغرفة التجارية او المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وفقًا للمعايير المُنظمة لذلك، و بحثا إمكانية تحديد الأنسب للتنفيذ و تجهيزه بكافة الامكانيات توفير عاملين للمكتب و تدريبهم على آليات العمل بها .

وأشار " محافظ دمياط " الى أن دمياط محافظة ذات طابع تجارى وصناعى ، بها ميناء دمياط الذى يُعد من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، يشهد مشروعات تنموية ضخمة أهمها محطة حاويات تحيا مصر، علاوة على تميز المحافظة بعدد من الصناعات أهمها الأثاث والحلويات والأجبان ، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها.

وأكد أن هذا الطابع المتميز، جعل أهمية إنشاء مكتب للتصديق بها، وتيسيرًا على المواطنين الراغبين فى استخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التصديق بوزارة الخارجية، والتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى المحافظات المجاورة.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، اهتمام المحافظة البالغ بتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين المحافظة ووزارة الخارجية و الجهات المعنية للوصول إلى مخطط للتنفيذ .

هذا وقد تفقد المحافظ يرافقه السفير احمد الشريف المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة الجديد، لتحديد إمكانية إقامة المكتب به ، حيث أشار محافظ دمياط إلى أن المركز تم انشاؤه على أعلى مستوى يضم عدد من الشبابيك والأقسام و ساحة لانتظار المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة كافة المحاور للتنفيذ والتجهيز .

ومن جانبه أكد السفير أحمد الشريف ، أنه سيتم أيضًا معاينة المقر المقترح بالغرفة التجارية، لتحديد الأنسب للتنفيذ ، مؤكدًا أن وزارة الخارجية لديها ٢٥ مكتب تصديق على مستوى الجمهورية وتسعى إلى التوسع فى إقامة المزيد من المكاتب بالتعاون مع المحافظات، للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات