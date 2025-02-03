«هيئة الدواء» توافق على طرح حقن لعلاج مرضى السكر والسمنة فى مصر

في خطوة جديدة تعزز جهود مكافحة السمنة والسكري ، وافقت هيئة الدواء المصرية على إطلاق حقن المونجارو لعلاج مرضى السكرى والسمنة فى مصر.

حيث أكدت الدكتورة إيمان حسين كامل، القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث، أهمية توفير تلك الحقن التى تؤخذ تحت الجلد لعلاج مرضى السمنة والسكري، من خلال قنوات موثوقة، موضحة أن السمنة ليست مشكلة جمالية فقط، بل مرض يرتبط بأكثر من 200 مرض مزمن، مشيرة إلى أن طرح العلاج الجديد يمثل خطوة جديدة نحو مواجهة السمنة في مصر، مع ضرورة صرفه من صيدليات معتمدة وتحت إشراف طبي.

ومن جانبه شدد الدكتور عمرو مطر، رئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، على أن مرض السمنة لا يشتمل على زيادة الوزن فقط بل يؤثر على جودة الحياة بشكل عام وأن توفير الأدوية محليًا سيصب في مصلحة المريض المصري.

وأكد الدكتور خليفة عبد الله، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ضرورة استخدام حقن معتمدة من هيئة الدواء المصرية ، محذرا من استخدام العلاج دون استشارة طبية، موضحًا أن سوء الاستخدام قد يسبب آثارًا جانبية.

من جهته، أكد الدكتور إبرام وجيه، المدير العام شركة الدواء التى طرحت العقار، بالعمل على توفير أحدث العلاجات الرائدة لخدمة المرضى في مصر وأكثر من 70 دولة حول العالم تعمل فيها الشركة، باعتبار أن توفير الاحتياجات الصحية اللائقة هي حق من حقوق الإنسان. مؤكدًا أن الشركة استطاعت توفير العلاج في مصر قبل توفيره في العديد من الدول الأوروبية حيث تعد مصر من أول 15 دولة علي مستوي العالم في توفير الدواء للمريض.