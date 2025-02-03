وزير الزراعة ونظيره الصومالي يتفقان على التعاون في مجال التدريب وتبادل السلع

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنظيره الصومالي أسد عبدالرازق وزير الزراعة والرى بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وبحث الوزيران زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والبحوث التطبيقية والتغيرات المناخية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك في إطار العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصومال وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة اوجه الدعم الفني للاشقاء في الصومال.

"فاروق" وجه بإرسال خبراء وفنيين وباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلى الصومال لتدريب العاملين هناك وفي ضوء احتياجاتهم الفنية

كما وجه باستضافة المتدربين والمبعوثين من الصومال لتدريبهم في المركز المصري الدولى للزراعة والمعاهد والمعامل البحثية بالإضافة تقديم 10 منح تدريبية في مصر للعاملين بوزارة الزراعة الصومالية.

الوزيران اتفق كذلك على تسهيل تبادل السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين التى فيها وفرة وتحتاجها كل دولة من الأخرى كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون واليات تفعيلها على أرض الواقع.

وفي سياق متصل وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة المصري التقى الوفد الصومالى اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لاستكمال المباحثات الفنية بين الجانبين بحضور بعض قيادات الوزارتين في مصر والصومال

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