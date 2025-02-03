ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة ونظيره الصومالي يتفقان على التعاون في مجال التدريب وتبادل السلع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنظيره الصومالي أسد عبدالرازق وزير الزراعة والرى بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وبحث الوزيران زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والبحوث التطبيقية والتغيرات المناخية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك في إطار العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصومال وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة اوجه الدعم الفني للاشقاء في الصومال.

"فاروق" وجه بإرسال خبراء وفنيين وباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلى الصومال لتدريب العاملين هناك وفي ضوء احتياجاتهم الفنية 
كما وجه باستضافة المتدربين والمبعوثين من الصومال لتدريبهم في المركز المصري الدولى للزراعة والمعاهد والمعامل البحثية بالإضافة تقديم 10 منح تدريبية في مصر للعاملين بوزارة الزراعة الصومالية.
الوزيران اتفق كذلك على تسهيل تبادل السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين التى فيها وفرة وتحتاجها كل دولة من الأخرى كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون واليات تفعيلها على أرض الواقع. 
وفي سياق متصل وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة المصري التقى الوفد الصومالى اليوم  في العاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لاستكمال المباحثات الفنية بين الجانبين بحضور بعض قيادات الوزارتين في مصر والصومال

1000156951
1000156951
1000156953
1000156953
1000156949
1000156949
1000156955
1000156955
1000156957
1000156957
1000156961
1000156961
1000156965
1000156965
1000156963
1000156963
1000156959
1000156959
المنتجات الغذائية التغيرات المناخية