رئيس "ثقافة الشيوخ" يطالب بربط الإنتاج بالبحث العلمي في مصر

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "مسلم" خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، والمخصصة لمناقشة ملف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي: "لا تقدم بدون علم أو بحث علمي، خاصة في الدول غير الغنية مثل مصر".

واستطرد قائلا: "الفترات السابقة كنا نتحدث عن عدم وجود جامعات لاستيعاب الطلبة.. الآن أصبح لدينا قرابة 116 جامعة مصرية بنسبة تزيد عن 122%عن السنوات الماضية.. إذن الإتاحة أصبحت موجودة ونريد الآن مراجعة الجودة والعمل عليها لتقديم منتج علمى حقيقى يدعم بناء الدولة المصرية".

وطالب رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة ربط البحث العلمي والجامعات بمناطق الإنتاج والمنشات الصناعية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "الدول لا تبنى بالتبرعات، والحديث عن هذا الأمر خاطىء، ومراكز الأبحاث لديها فرصة تاريخية لتبادل خبرات مع المصانع والمنشآت الصناعية.. وهذا يحدث في العالم بأثره دون مصر".

كما شدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة التواصل مع المبتعثين فى الخارج للاستفادة من خبراتهم، وقال: "المرحلة الانتقالية لمصر انتهت، ومازال لدينا مشكلة كييرة في اختيار القيادات الجامعية، ولا يعقل أن تدار الكليات والجامعات في مصر بالقائمين بالأعمال.. هذا الأمر يحتاج لمراجعة سريعة وحاسمة".

كما طالب رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة رواتب وأجور أساتذة الجامعات لدعمهم والإستفادة من خبراتهم المهنية والعلمية.