الزمالك على صفيح ساخن.. هزيمة بيراميدز تشعل الأجواء داخل القلعة البيضاء

اشتعلت الأجواء داخل القلعة البيضاء بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دوري نايل».

وبهذا الفوز عزز فريق بيراميدز صدارته لترتيب الدورى المصرى برصيد 24 نقطة، ليوسع الفرق بينه وبين الفارس الأبيض بـ 4 نقاط، بعد الثلاثية النظيفة التى تلقاها على يد فيستون كالالا ماييلي في الدقيقة 58 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 64، وابراهيم عادل فى الدقيقة الـ 70 من اللقاء.

وتجمد رصيد الفارس الابيض عند 20 نقطة وضعته فى المركز الثالث بعد 11 جولة، حقق فيها الفوز 6 مباريات وتعادل فى 2 وهزم في 3، وزارت الكرة شباكه 13 مرة بعد أن هز شباك خصومه بـ 21 هدف.

وتعرض ثلاثى الزمالك عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتايك للإصابة خلال تلك المبارة، ليشخص الجهاز الطبى للفريق الأبيض حالة لاعبيه بآلام فى العضلة الخلفية بالنسبة لعمر جابر، بينما عانى عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفى عضلة السمانة.

ومن المفترض أن تظهر الفحوصات الطبية للمغربى محمود بنتايج، مساء اليوم الأحد، بعد أن تعرض للإصابة فى الدقيقة 88 بعد إحدى الكرات المشتركة مع ماييلي ليسقط على رأسه وعلى أثرها خرج من الملعب وغادر المباراة.

فيما وصف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، هذه المباراة بأنها الأصعب للفريق هذا الموسم، وأن الفرصة كانت سانحة للتسجيل فى الشوط الأول.

الإدارة فى مرمى الانتقادات بسبب ملف التجديدات والتعاقدات

ووعد السويسرى جماهير الفارس الابيض بتحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة، خاصةً وأن الدورى مازال طويلًا.

وعن «زيزو»، قال «جروس»، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة للزمالك، ولكن لم يكن موفقا فى هذه المباراة، ويصعب علينا تغيير لاعب بمثل قدراته.

وتسببت المباراة في حالة من الاستياء لدى الجمهور من إدارة الابيض ولاعبيه، خاصة فيما يتعلق بملف التعاقدات، والذى يوجد على أولويات هذا الملف تجديد عقد زيزو أو من عدمه.

وكانت «البوابة» قد علمت من مصادرها فى الفترة السابقة، أن وكيل أعمال «زيزو» أقحم النادي الأهلي في تلك المفاوضات، ليهاجم مشجعي الزمالك اللاعب خلال مباراة بيراميدز فيما يخص ذلك.

وتعرض «زيزو» لهجوم من جماهير الزمالك، والتي طالبته بالانتقال إلى الأهلى بدلًا من المستوى السيئ الذي يقدمه فى الآونة الأخيرة، ليرد اللاعب عليهم قائلًا: «سأذهب عقب المباراة للأهلي».