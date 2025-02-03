أسعار الذهب في مصر تسجل 3910 جنيهات للجرام

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك على الرغم من التذبذب والتراجع الذي شهده سعر أونصة الذهب العالمي، يأتي هذا بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما ساعد في ارتفاع سعر الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3910 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد أن تراجع الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3910 جنيه للجرام.



يأتي ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم بدعم من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع في البنوك الرسمية، وذلك فترة من الاستقرار خلال الأيام الماضية، يأتي هذا على الرغم من تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية أسبوع التداول، وفق تحليل جولد بيليون.

يشهد سوق الذهب في مصر زيادة في المعروض في ظل توجه المواطنين إلى عمليات بيع الذهب لتوفير السيولة النقدية لاحتياجاتهم إلى جانب الاستفادة من سعر الذهب المرتفع، يأتي هذا بعد أن فشل الذهب في الاستفادة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات البنوك والتي بدأت منذ بداية العام.

حركة الذهب العالمي هذا الأسبوع سيكون له تأثير مباشر أيضاً على حركة الذهب المحلي وهو الأمر الذي قد يظهر بعد التذبذب في حركة الذهب المحلي بسبب تغيرات سعر صرف الدولار.

توقعات أسعار الذهب



تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية أسبوع التداول بسبب قوة الدولار الأمريكي وذلك بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين مما زاد من التوقعات بارتفاع التضخم وتقلص فرص خفض الفائدة الأمريكية.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بالرغم من التراجع والتذبذب في سعر الذهب المحلي، يأتي هذا بسبب عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع في البنوك الرسمية خلال تداولات اليوم مما ساعد على دعم تسعير الذهب.

يشهد سعر الذهب العالمي تذبذب حول المستوى 2800 دولار للأونصة بعد أن تراجع من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي عند 2817 دولار للأونصة، ولكن الذهب استطاع أن يقلص خسائره خلال جلسة اليوم سريعاً مما يدل على قوة القاعدة السعرية التي سجلها تحت المستوى 2800 دولار للأونصة خلال الفترة الماضية.

السعر المحلي:



يظهر سعر الذهب المحلي عيار 21 حرية أكثر في الحركة فوق المستوى 3900 جنيه للجرام بعد أن تمكن من اختراقه، ولكن يظل الزخم الصاعد ضعيف خلال الفترة الحالية ولكن مع استمرار التداولات فوق هذا المستوى سيتمكن السعر من بناء قاعدة سعرية تدفعه إلى الارتفاع بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.