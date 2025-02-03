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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تكريم كمال أبو رية وسميرة عبد العزيز في احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

تكريم كمال أبو رية
تكريم كمال أبو رية وسميرة عبد العزيز في احتفالية أم كلثوم
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شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق ، وذكري مرور ٢٥ عاماً علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم والذى اقيم امس بماسبيرو تكريم الفنانة الكبير سميرة عبد العزيز والفنان الكبير كمال أبو رية وسط ترحيب الحضور ، وتقديرهم الكبير .. لدورهما في مسلسل أم كلثوم . وكان مسرح التليفزيون قد شهد مساء امس الاحد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو ، بعد غياب طويل، وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام ، وأضيئ المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض. 

رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل ، الذي قدمته الإعلامية ريهام الديب ، وحضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين ، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.


 

الهيئة الوطنية للإعلام سميرة عبد العزيز كوكب الشرق مسلسل ام كلثوم وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الفنانة صابرين كمال ابو رية