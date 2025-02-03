غادة عبد الرحيم: لابد أن يكون للأب دور فعال في تربية الأبناء

قالت الدكتورة غادة عبد الرحيم، إنه لابد أن يكون للأب دور كبير في تربية الأبناء ولا تكون الأم وحدها هي محتملة المسئولية في كل شيء

وتابعت خلال فعاليات ورشة سوبر مامي التي تقدمها في الدورة 56 من معرض الكتاب: هناك أمور يخشي الابن التحدث فيها مع الآباء لابد أن نخلق له مساحة من الراحة للتحدث بأريحية مع الأبناء لمعرفة ما يفكر فيه الأبناء حتى نتجنب أي عقبات ولازم نعطيهم مساحة كافية للأخطاء أيضا حتى يتعلموا من الأخطاء فبدون أخطاء لن يتعلم الأبناء وان نعطي لهم مساحة كبيرة لإبداء آرائهم في كل شيء دون خوف فهذه ابسط الحقوق التي يحتاجها الطفل في بداية عمره

يذكر أن الدكتورة غادة عبد الرحيم قدمت ورشة سوبر ماما عن كتاب "سوبر مامي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الذي تقدم فيه عددا من النصائح للأمهات من أجل تنشئة سليمة لأبنائهن، والتي تناولت الكثير منها بالتفصيل في "سوبر مامي".

ففي الكتاب، تعيد غادة عبد الرحيم تقديم منهج التربية الحديثة للأطفال في شكل "روشتات نفسية" للأمهات مكتوبة بصياغة تناسب جميع المستويات، وبأسلوب علمي مدعوم بصورة تعبيرية ونماذج علمية، تضع أقدام الأمهات على الطريق الصحيح لخلق جيل قوي وواعي.

وجاءت فكرة الكتاب من التجربة الشخصية لمؤلفته، فهي أم لثلاثة أطفال من الذكور، أنجبت أولهم وهي لا تزال شابة في سن العشرين، ما جعلها أمام تحد كبير، بين كونها في مقتبل العمر تحمل آمالا عملية وطموحات أكاديمية، وبين كونها أصبحت أمًا ولديها مسئوليات كبيرة. مع هذا، قررت القيام بالدورين معا.

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