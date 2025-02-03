وزيرا "الرياضة" و"التخطيط" يلتقيان شباب مصر في حوار مفتوح

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع الشباب المصري من مختلف المحافظات، لمناقشة القضايا التنموية ومستقبل المشاركة الشبابية في تحقيق رؤية مصر 2030، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الشباب وإشراكهم في رسم السياسات المستقبلية.

وتضمن اللقاء جلسات نقاشية حول عدة موضوعات رئيسية، أبرزها: "دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، آليات دمج الابتكار وريادة الأعمال في الخطط الاقتصادية، تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب في المشروعات القومية".

كما تناول اللقاء فرصة للشباب لطرح استفساراتهم حول سياسات تمويل المشروعات الصغيرة، ودور الوزارتين في تمكينهم على المستويات المختلفة، والعديد من الجوانب الاخري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تؤمن بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من الخطط التنموية، بل هم شركاء فاعلون في صياغتها وتنفيذها، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تُولي أهمية خاصة لتمكين الشباب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن اللقاء مع الشباب اليوم ليس فقط للاستماع إلى الشباب، بل للرد على جميع تساؤلاتهم بشفافية كاملة، سواء فيما يتعلق بالتوظيف، أو التدريب، أو دعم المشروعات الريادية بالإضافة الى العديد من الجوانب الاخري، حيث تأتي هذه الملفات في صدارة أولويات الوزارة، التي تعمل يوميًا على تطوير برامج مبتكرة لدعم وتمكين الشباب المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في رأس المال البشري، وهو الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدة أن تمكين الشباب ودعم أفكارهم الريادية يمثلان أولوية في سياسات التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحرص على التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة لربط خطط التنمية باحتياجات الشباب، سواء من خلال برامج التدريب المتخصصة، أو دعم الابتكار وريادة الأعمال، أو تعزيز الشراكات الدولية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الطاقات الشابة.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الشباب، حيث طُرحت أسئلة جريئة حول تحديات البطالة، وآليات دمج ذوي الهمم في سوق العمل، ودور الوزارتين في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية. وأجاب الوزيران على جميع الاستفسارات بالتفصيل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الحوارات الشبابية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، على تنظيمها بهدف تعزيز المشاركة الشبابية الفعالة في صنع القرار وتحديد ملامح المستقبل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.