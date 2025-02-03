بكار والزي المصري القديم يجذبان الأطفال بجناح الأزهر في معرض الكتاب.. صور

جذب ركن قطاع المعاهد بجناح الأزهر داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأطفال الصغار بأنشطته وفقراته المختلفة، واستطاع قسم رياض الأطفال، رسم الفرحة على الوجوه من خلال أنشطة الرسم والتلوين والتصميم، حيث أقبل الأطفال على لبس زي الشخصية الكارتونية الشهيرة والمحببة لدى الأطفال "بكار"، وارتداء الزي النوبي لمحاكاة شكل وملامح الشخصية، كما حرصوا على التقاط الصور وسط فرحة وبهجة عمت الحضور من الأطفال وذويهم.

وقالت د. دلال صلاح من الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد، إن الهدف من المحاكاة للاشكال الكرتونية والفرعونية هو رسم البسمة على وجه الأطفال وتعريفهم على تراث بلدنا الحبيبة وتاريخها، وأن كل مكان في مصر على مر التاريخ وإن تمتع بطراز وطابع خاص من حيث الملابس واللهجة؛ لكنه اجتمع واتفق على حب الوطن.

وكان الطفل على موعد أيضا مع البهجة فى مختلف أركان الجناح ومنها ركنهم الخاص "مجلة نور"، حيث استمتعوا بعروض أفلام الكرتون، واللعب مع الشخصية الكرتونية "نور"، والاستفادة من الهدايا والعروض التي قدمها الركن لأطفال المعرض.

ولم ينس الأطفال التجول بين الورش الفنية والتفاعل معها، حيث توافد عشرات الأطفال بصحبة أسرهم عليها، متفاعلين مع الأعمال اليدوية والابتكارات والتكنولوجيا وورش الخط العربي و الحكايات والقصص وغيرها من الأعمال التي يقدمها أكثر من ركن لتلبية حاجة الطفل وإشباع ميوله واهتماماته.

وتأتي مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة التاسعة على التوالي، واختار الأزهر الشريف الشيخ عبد الله دراز شخصية الجناح لهذه الدورة، ويتواجد جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، طوال فترة المعرض لعام ٢٠٢٥م بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.