جامعة أسيوط تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية حقوق لمحكمتىّ النقض والاستئناف بالقاهرة

نظّمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة؛ يوم الأحد الموافق 2 من فبراير؛ زيارة ميدانية لطلابها إلى محكمتىّ النقض، والاستئناف بالقاهرة؛ برفقة الدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب الكحلاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من الهيئة المعاونة، ومشاركة (21) طالباً، وطالبة بالكلية.

أكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ الأهمية الكُبرى للأنشطة الطلابية والتي تسهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية، التي لا تكتمل إلا من خلال زيارة المؤسسات المهمة، والمشروعات القومية الضخمة التي تبرز حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إدراك الطلاب للعمل من أجل مصر، مشيدًا بزيارة طلاب جامعة أسيوط لمحكمتي النقض، والاستئناف بالقاهرة؛ لتعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات، والخبرات القانونية، ودمج الناحية النظرية، بالعلمية في دراسة القانون.

وتضمن البرنامج؛ زيارة محكمة النقض برئاسة المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث حضر الطلاب، والوفد المرافق له جلسة بدائرة(ج)؛ المختصة بنظر الطعون الجنائية برئاسة؛ المستشار سعيد فنجري نائب رئيس محمكة النقض، وكان فى استقبالهم رئيس الدائرة، والسادة المستشارين أعضاء الدائرة، واستمع الطلاب للمرافعات المختلفة، وللقضايا المنظورة مثل: " القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد، والشروع فى القتل، والخطف، والسرقة بالإكراه، وحيازة المواد المخدرة، وغيرها من القضايا"، وفى الختام، قدم الدكتور دويب صابر درع الكلية لرئيس الدائرة.

وفى سياقٍ متصل؛ توجه وفد الكلية إلى المكتب الفني لمحكمة النقض، وكان فى استقبالهم المستشار طارق سيد عبدالباقي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفنى، والمستشارين المساعدين، مستعرضًا ؛ تاريخ إنشاء المكتب الفنى لمحكمة النقض، واختصاصاته.

ومن جهته، تناول الدكتور دويب حسين صابر؛ تاريخ كلية الحقوق، وأقسامها المختلفة، وبرامجها الدراسية، ومراكزها، ووحداتها ذات الطابع الخاص، ومجلة الكلية، داعيًا رئيس، ونواب المحكمة؛ للحضور، والمشاركة فى الاحتفالات باليوبيل الذهبي للكلية، والتى ترتكز على تسليط الضوء على مسيرة الكلية من نشأتها منذ عام 1975، والتطورات التي شهدتها على المستويات التعليمية، والبحثية، والمؤسسية، والخدمية، فضلاًعن مشاركاتها المجتمعية؛ في التصدي لقضايا المجتمع، عبر 50 عاماً.

ثم انتقل وفد الكلية، وبصحبة المستشارين نائبي رئيس محكمة النقض؛ لمحكمة استئناف القاهرة، وكان فى استقبالهم؛ المستشار على الهوارى رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشارين أعضاء المكتب الفنى، وتم إلقاء محاضرة عن محكمة استئناف القاهرة، وتاريخ انشاؤها، ودوائرها المختلفة، ثم توجه الوفد إلى مقر محكمة الاستئناف بالقاهرة الجديدة، وكان في استقبالهم؛ المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المكتب الفني وتم تبادل درع المحكمة، والكلية، كما حضر الطلاب؛ جلسة استئناف برئاسة المستشار على أحمد صقر، ومرافعات للسادة المحامين بحضور؛ رئيس الدائرة، والسادة المستشارين أعضاء الدائرة.

كما توجه الوفد؛ إلى مقر نادى القضاة، وكان فى استقبالهم؛ المستشار أبو الحسين فتحى قايد نائب رئيس محمكة النقض، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وفى ختام البرنامج؛ انتقل الوفد بصحبة المستشار أسامة عبد المعز إلى النادى النهري للقضاة، وكان فى استقبالهم؛ المستشار على نصر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عبدالرحيم أبو النصر رئيس دائرة الإرهاب، والمستشار محمود زيدان رئيس محكمة القاهرة الجديدة، وتم إلقاء محاضرة عن دور القضاء فى ترسيخ العدالة، وحماية الحقوق، والواجبات، وحثّ الطلاب على ضرورة الاجتهاد؛ لتولي الوظائف القضائية المختلفة من أجل نهضة الوطن، والمجتمع.

شارك فى الزيارة، وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم أستاذ تاريخ القانون المساعد، ومدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، والأستاذ أحمد سعد المدرس المساعد بقسم القانون المدني، والمعيد إياد أحمد عبدالمولى بقسم القانون المدنى ببرنامج اللغة الإنجليزية، والمعيد عمر صلاح بقسم تاريخ القانون، والدكتور أشرف جاب الله مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، والأستاذ حسام الحفناوي مدير إدارة العلاقات العامة بكلية الحقوق، إلى جانب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى بالجامعة.