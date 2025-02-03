الأربعاء .. عزاء الكاتب والروائي والناقد الكبير مصطفى بيومي بمسجد الحامدية الشاذلية

الإثنين 03/فبراير/2025 - 03:07 م

تقيم أسرة تحرير مؤسسة “ البوابة نيوز” وأسرة الكاتب والروائي والناقد الكبير مصطفى بيومي عزاء الفقيد الكبير بعد غد الأربعاء 5 فبراير بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشيعت الجنازة منذ قليل من مسجد الشيخ الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "البوابة نيوز"، في تشييع جنازة صديقه الكاتب الصحفي والناقد الكبير الراحل مصطفى بيومي، الذي غادر عالمنا مساء أمس الأحد.

كما شارك في تشييع الجنازة عدد كبير من الزملاء بمؤسسة "البوابة نيوز"، وعدد كبير من الصحفيين الإعلاميين والمثقفين، وتلاميذ الكاتب الراحل ومحبيه.

وكانت أسرة الكاتب الراحل قد أعلنت، عقب رحيله، أن الجثمان سوف يرتحل ليدفن بمسقط رأسه بقرية صندفا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا؛ على أن يقام العزاء مساء الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.