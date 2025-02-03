ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء .. عزاء الكاتب والروائي والناقد الكبير مصطفى بيومي بمسجد الحامدية الشاذلية

الراحل الكاتب والروائي
الراحل الكاتب والروائي والناقد الكبير مصطفى بيومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقيم أسرة تحرير مؤسسة “ البوابة نيوز” وأسرة الكاتب والروائي والناقد الكبير مصطفى بيومي عزاء الفقيد الكبير بعد غد الأربعاء 5 فبراير بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشيعت الجنازة منذ قليل من مسجد الشيخ الحصري بمدينة 6 أكتوبر. 

وشارك الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة "البوابة نيوز"، في تشييع جنازة صديقه الكاتب الصحفي والناقد الكبير الراحل مصطفى بيومي، الذي غادر عالمنا مساء أمس الأحد. 

كما شارك في تشييع الجنازة عدد كبير من الزملاء بمؤسسة "البوابة نيوز"، وعدد كبير من الصحفيين الإعلاميين والمثقفين، وتلاميذ الكاتب الراحل ومحبيه. 

وكانت أسرة الكاتب الراحل قد أعلنت، عقب رحيله، أن الجثمان سوف يرتحل ليدفن بمسقط رأسه بقرية صندفا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا؛ على أن يقام العزاء مساء الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. 

مصطفى بيومي الناقد الكبير مصطفى بيومي وفاة مصطفي بيومي عزاء مصطفى بيومي الحامدية الشاذلية