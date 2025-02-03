رسميًا.. رحيل شوقي غريب عن تدريب غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الإثنين، رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شوقي غريب وجهازه المعاون، بعد تراجع نتائج زعيم الفلاحين في الفترة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب وجهازه المعاون.

غزل المحلة يقرر إقالة شوقي غريب

أكد المهندس وليد خليل، أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة التي تولي فيها المهمة ولم يحالفهم التوفيق، مشددًا على أن القرار لا يقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى.

وأشار خليل إلى العلاقة الطيبة مع شوقي غريب كأحد أبناء نادي غزل المحلة.

ومن جانبه وجه شوقي غريب الشكر لجماهير غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبر بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبًا ومديرًا فنيًا.

وأكد غريب، أنه كان يتمنى أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك، قائلًا إنه سيظل تحت أمر نادي غزل المحلة في أي وقت موجهًا الشكر لمجلس إدارة شركة الكرة برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.

وطالب غريب الجميع بالالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل البقاء في الدوري الممتاز لأنه يستحق،

كما وجه شوقي غريب الشكر للاعبين الذين بذلوا أقصى جهد من أجل تعديل المسيرة، ولكن تخلى عنهم التوفيق في أوقات كثيرة وعدد من المباريات التي لم يكونوا يستحقون فيها الهزيمة.