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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "الشيوخ" يوجه الشكر للحكومة على عرضها ملف حقوق الإنسان بجنيف

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على توجيه الشكر للحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، على جهودهم فى عرض ملف حقوق الإنسان خلال الفعاليات الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس يتابع أداء الحكومة في هذا الشأن بمنتهى الفخر للجهد الذي يتم بذله في هذا الخصوص وتوضيح تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.

وجاء ذلك تعقيبا على حديث النائب حسانين توفيق، الذى قال: إن الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، بذلك جهدا كبيرا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، في ضوء المراجعات التي تمت في جنيف، وذلك من خلال الإعداد والمحتوى والعرض الجيد للملف.

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