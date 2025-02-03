بالفيديو.. 22 قتيلا جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج شرقي حلب

قال خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من دمشق، إنّ هناك ارتفاع في عدد ضحايا تفجير السيارة المفخخة في مدينة منبج بسوريا، موضحا أن عدد الضحايا ارتفع من 18 إلى أكثر من 22 قتيل أغلبهم من النساء.



وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذا الانفجار حدث عندما مرت سيارة تحمل عمال زراعيين إلى جانب سيارة متروكة على مدخل مدينة منبج شرقي حلب، الذي يعرف بدوار المحالج، مشيرا إلى أنه جرى تفجير هذه السيارة عن بعد، معلقا: «حوالي 16 سيدة من الشهداء الذين ارتقوا إثر الانفجار ومن بينهم أطفال».

وتابع: «هذا التفجير إرهابي بامتياز، وبحسب الدفاع الوطني والتواصل مع الموجودين في مدينة منبج أبلغونا أن هذا التفجير قصده التخريب والترهيب، إذ لم يستهدف أي مقر عسكري، كما أن هذا التفجير السادس».

وواصل مراسل «القاهرة الإخبارية» أنّ التفجيرات التي تقع في مدينة منبج تحمل بصمات حزب العمال الكردستاني وقوات قسد التي اندحرت منذ حوالي شهرين.

