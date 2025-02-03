المشدد 10 سنوات لـمحام زور توكيلات وإيصالات أمانة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، محام ، بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بتزوير توكيلات لموكلين وحصوله على أحكام قضائية بالحبس في إيصالات أمانة بقصد الابتزاز .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 8272 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغا لرئيس نيابة قسم ثان أسيوط من المدعو " عبد القادر . م . م " بأنه فوجئ برفع جنحة إيصال أمانة ضده من " أسامة . ن . ع " بقيمة 700 ألف جنيه وصدر فيها قرار المحكمة بالسجن 3 سنوات وحضور " خالد . ف . س " عني بتوكيل مزور حيث أن التوكيل يخص " علي . م . ع " المحام وبسؤال الأخير عن التوكيل اقر بعدم إعطاء " خالد . ف . س " توكيل للحضور وانه لا يعلم عنه شيء علم بان الأخير محام خصم لي في دعاوى قضائية .

كما تقدم " محمد . أ. ج " و " علي . م . ع " المحاميان بشكوى إلى المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية اتهما فيها " خالد . ف . س " محام ، بانتحال صفتهما بالحضور أمام محكمة بندر أول أسيوط وذلك في الجنحة رقم 10416 لسنة 2021 جنح بدر أول أسيوط والمقيدة ضد " وليد . م . أ " وكذلك الجنحة رقم 10226 لسنة 2021 جنح أول أسيوط والمقيدة ضد " عبد القادر . م .م " حيث حضر المشكو في حقه في هاتين الجنحتين بصفته وكيلا عن المتهمين المذكورين بتوكيلات لا تخصه وإنما تخصنا علما بان المتهمين في تلك القضايا لم يوكلانا في الحضور والدفاع عنهما وبالاتصال بهما تبين عدم علمهما بتلك القضايا ولا يعلمان شيء عن المجني عليهم في تلك القضايا .

وتوصلت تحريات المقدم محمد سيف أبوبكر وكيل فرع شمال الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة وقيام المتهم " خالد . ف . س " بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير في محررات رسمية " توكيلين منسوبين إلى مكتب توثيق كفر الشيخ وكذا إيصالات أمانة واستعمالهما في إقامة الجنح بموجب هذه الإيصالات المزورة قاصدا من ذلك الحصول على أحكام قضائية للابتزاز والحصول على مبالغ مالية .