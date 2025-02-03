محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف صحي عشما بتكلفة 40 مليون جنيه

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محطة صرف صحي عشما بطاقة إستيعابية 10 آلاف و 500 م3 /يوم ، بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بمستوي الخدمات لأهالينا بقري الريف المصري.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء ، بحضور وليد أبو سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، المهندس رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية .

حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وإستمع الي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يخدم 6 آلاف مواطن، مؤكداً أن مبادرة "حياة كريمة " تعد مبادرة تنموية شاملة ومتكاملة فى أركانها و ملامحها تهدف فى مقامها الأول بناء الإنسان المصرى من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية لأهالينا بقرى الريف المصرى .

كما تابع المحافظ انتظام سير العمل بمحطة مياه الشهداء البحارى بطاقة 86 ألف م3/ يوم، وتخدم قرى مدينة الشهداء.

وأطلع المحافظ بنفسه على مراحل العينات وفحصها ومطابقتها للمواصفات وكذا تفقد المعمل وأقسام المرشحات والفلترة والمروقات، مؤكداً حرصه علي المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة .

فيما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة والمقامة على مساحة 21 ألف متر مربع بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، حيث تابع المحافظ الموقف التنفيذى لحجم الأعمال واستمع لشرح تفصيلي عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل ، والتى تضم 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير.

ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

وخلال جولته بالشهداء، تفقد محافظ المنوفية أعمال تجهيزات فرد طبقة السن بمتفرعات قبلي شارع طلعت حرب تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك ضمن أعمال الرصف المتكاملة بطول 1.5 كم بتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه تنفيذ مديرية الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار مدير مديرية الطرق إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الرصف بمدينة الشهداء بلغ 40 مليون و 300 ألف جنيه، تتضمن رصف منطقة محطة القطار بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع المركز الطبي، منطقة فرن خليفة وحتى ترعة الغزالية، منطقة قبلي طلعت حرب وحتى شارع زاوية جودة وداير ناحية الشهداء، ومنطقة شهداء الاقصى من شارع الحرية وحتى شارع السمسمية ، ومنطقة مستشفى الحسام بداية من شارع الشيخ منصور وحتى شارع شعلان ، ومنطقة جامع الوكيل بسرسنا بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع داير الناحية وشارع المدرسة الفكرية ، وكذا رصف منطقة الشناوي بداية من شارع نوح وحتى ماكينة سراج الدين مرورا بشارع العمدة ، ومنطقة المكاوي من شارع النصر حتى مسجد السلام.

فيما تفقد المحافظ إنتظام العمل والخدمات المقدمة بوحدة طب الأسرة بدناصور ، بحضور الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الشئون الصحية ، الدكتورة مروة قطب مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية ، حيث اطلع بنفسه على دفتر المترددين وتفقد عيادة الأسنان والعلاج الطبيعي ووحدة قياس مؤشرات الحياة ، للإطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون قطاع الصحة أحد مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأختتم المحافظ جولته ، بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة دناصور الثانوية الجديدة بتكلفة 15 مليون جنيه، على مساحة 2100 متر بإجمالى 12 فصل دراسى ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسى القادم ، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالقطاع التعليمي كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

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