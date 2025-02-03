دهس 3 أشخاص.. تجديد حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون في البحيرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية في البحيرة، تجديد حبس نجل الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون "صلاح الدين"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

جاء ذلك على خلفية التسبب فى مصرع شخص وإصابة آخرين بإصابات بالغة الخطورة، أثناء القيادة لسيارتة الخاصة على الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، الزراعى بمدخل قرية القناوية بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

كانت نيابة أبو حمص الجزئية عقب الحادث قررت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع احالته للطب الشرعى لإجراء تحليل المواد المخدرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز أبوحمص برئاسة أحمد هانى وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، أن المتهم كان يقود السيارة رقم" ب ه‍ و 4765" برعونه بالغة الخطورة، وشديدة السرعة، الأمر الذي أدى إلى مصرع " لؤي محمد وصفي يعقوب" مواليد 1991، مقيم بقرية القناوية أبوحمص، بينما أصيب " احمد حامد الطويل" مقيم بقرية الجرن ابوحمص" تامر فرحات عبدالصمد" ومقيم بقرية الجرن التابعة لدائرة أبوحمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقى العلاج اللازم.

كما كشف التحقيقات التى تجريها نيابة مركز أبو حمص فى المحضر رقم 2215 لسنة 2025 جنح ابوحمص، والمتهم فيها " صلاح الدين"، 23 عامًا أن الحادث تسبب فى اتلاف العديد من السيارات، والدرجات البخارية، التى تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، وكذلك اتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعى.

عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، قرر أحمد هاني وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذلك التصريح بدفن جثمان المتوفى مع عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرة، مع التحفظ على السيارة.