تكريم عائلة أم كلثوم في حفل الذكرى الخمسين لكوكب الشرق بماسبيرو

شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق الذى اقيم أمس بمسرح ماسبيرو، تكريماً خاصاً لعائلة السيدة أم كلثوم، حيث صعدت إلي خشبة المسرح السيدتان: نادين عمرو الدسوقي ودينا الدسوقي من عائلة سيدة الغناء العربي .

وكان مسرح التليفزيون قد شهد مساء أمس الأحد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل.

وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام ، وأضئ المبنى بكلمتي “عودة ماسبيرو” باللون الأبيض.

ورفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل، الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين ، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.